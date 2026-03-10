  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB'den 'İspanya' paylaşımı: Kalplerimiz yan yana
Takip Et

MSB'den 'İspanya' paylaşımı: Kalplerimiz yan yana

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Almanya'da gerçekleştirilen tatbikatta Türk askeri ile İspanya askerinin çekilen fotoğrafını, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuyla paylaştı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB'den 'İspanya' paylaşımı: Kalplerimiz yan yana
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından 'günün fotoğrafı' etiketiyle Türk askeri ve İspanya askerinin yan yana çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

Almanya'da gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nda iki askerin aynı mevzide birlikte nişan alırken çekilen ve 'Omuz omuza' etiketiyle paylaşılan fotoğraf, beğeni kazandı.

MSB'den 'İspanya' paylaşımı: Kalplerimiz yan yana - Resim : 1

Paylaşımda, 'Dostluk kazanır çünkü kalplerimiz yan yana' notuna da yer verildi.

Rojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadıRojin Kabaiş'in İspanya'ya gönderilen telefonuna erişim sağlanamadıGündem
Mevduat faizlerinde son durum! En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Mevduat faizlerinde son durum! En yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin getirisi...Ekonomi
Bakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakBakanlık harekete geçti! Yemek siparişlerinde yeni dönem: Komisyonlar açıklanacakEkonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 10 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 