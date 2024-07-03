MSB'den İzmir'deki yangına ilişkin: TSK’ya ait 3 adet AS-532 tipi helikopter havadan destek sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahları Kuvvetleri’ne ait 3 adet AS-532 tipi helikopterinin İzmir’in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağladığını bildirdi.
AA
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet AS-532 tipi helikopter, İzmir’in Bornova ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyor" ifadelerine yer verildi.