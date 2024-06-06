MSB'den Kayseri'de düşen uçak hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kayseri'de düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uçağımız Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02’de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır." denildi.

MSB kaynakları, “(Suriye'deki sözde yerel seçim) Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz.” açıklaması yaptı.

F-16 tedarik süreci

Açıklamada, "Satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.