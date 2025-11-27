MSB'den kritik açıklama: Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Terörist teslimiyetleri ve sınır güvenliği rakamları açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, "3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 423) kilometreye ulaşmıştır. Hudutlarımızda ise; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 458 olmuştur" açıklamasında bulundu.

TF-2000, Bayraktar TB3 ve A400M gelişmeleri açıklandı

Yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tuğamiral Zeki Aktürk şöyle devam etti:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 17 Kişilik Karinalı Bot muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. ASFAT Anonim Şirketimizin ana yükleniciliğinde yürütülen; '8x8 T-155 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Panter Obüs Projesi' kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlanan ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüz tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9'uncu A400M uçağımız ise 21 Kasım'da Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiştir. 1-4 Aralık tarihleri arasında Mısır'da düzenlenecek EDEX-2025 Fuarı'na İstanbul Tersanesi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından katılım sağlanacaktır. Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimizin harekât ihtiyaçları doğrultusunda, Savunma Sanayi Başkanlığımız ile Baykar Şirketi arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemlerine ilişkin; İniş/kalkış testleri, Albatros-S KİDA ile müşterek harekât ve güdümlü mermi atış provalarının 1-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanmaktadır. Son olarak 'TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi' kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda başlanmıştır. Gemimiz, çelik kubbenin de bir parçası olarak en kısa sürede inşa edilecek ve hava savunma yeteneklerimize önemli katkılar sağlayacaktır."

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün basın bilgilendirme toplantısı sonrasında Millî Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’den GKRY-Lübnan deniz yetki anlaşmasına tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşması ile alakalı açıklama yapan Bakanlık, "KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnan'lı muhataplarımıza denizcilik alanında iş birliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna görevi ve ordu evlerine giriş yasağıyla ilgili detaylar

Ukrayna’ya Türk askerinin gönderileceği iddialarına ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması gereken her yerde ilk akla gelen güç Türk Silahlı Kuvvetleridir. TSK’nın sahip olduğu imkân, kabiliyet ve etkinlik, caydırıcılık ile saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkesin sağlanması, ardından ise görev tanımı net bir misyon çerçevesinin belirlenmesi gerekmektedir. TSK, bölgemizde güvenlik ve istikrarı tesis edecek her girişime katkı sağlamaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

"İlgileri paylaşanlar arasında emekli askerler de tespit edilmiştir"

Ayrıca bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişlerinin yasaklanmasına dair de bilgi veren Bakanlık, şunları kaydetti: “11 Kasım 2025’te Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, resmi açıklamamızdan önce sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında daha önce suç duyurusunda bulunmuştuk. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, şehit ailelerinin acısını hiçe sayarak bilgileri paylaşanlar arasında emekli askerler de tespit edilmiştir. Bu kişilere yönelik suç duyurusunun yanı sıra, orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır.”