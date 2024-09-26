MSB'den Lübnan açıklaması: Olası bir tahliye için hazırlıklar yapılıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in saldırılar düzenlediği Lübnan’a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK’nın tahliye operasyonu yapıp yapmayacağına dair sorular üzerine şunları kaydetti:

Koordineli olarak takip edilmekte

“TSK, Lübnan’dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan’ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir.”