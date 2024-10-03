MSB'den net açıklama: Her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırız

Ortadoğu'da yaşanan kriz ve gerilimin ardından bölgede sıcak gelişmeler meydana gelirken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail’in Lübnan’a saldırısı sonrası İran’ın da İsrail’i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara cevap verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail’in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir.”

"Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak takip edilmektedir"

Bakanlık kaynakları, Lübnan’daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

“Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır.”

Ramstein Flag-2024 tatbikatı

Bakanlık kaynakları, TSK’nın Yunanistan’da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı’na katılmaktan vazgeçtiğine dair haberler için “30 Eylül -11 Ekim 2024 tarihleri arasında, Yunanistan’da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı icra edilmektedir. Yunanistan’ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan’ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır.” dedi.

F-16 ve Eurofighter

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin bilgiler verdi. Bakanlık, “F-16 tedariğine ilişkin iki ülke arasındaki teknik görüşmeler planlandığı şekilde devam etmektedir. Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz.” dedi.