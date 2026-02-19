MSB'den "SDG" açıklaması: Başka bir ihtimal söz konusu değil

Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"Uluslararası hukuka aykırı"

Yunanistan'ın Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmaların yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan’ın, Girit’in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

Libya makamlarına destek mesajı

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya’nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler’e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan’ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

Suriye’deki entegrasyon süreci, Somali ile yürütülen stratejik iş birliği ve Airbus heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgesel güvenlikten teknolojik iş birliklerine kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye’nin kararlı duruşu vurgulandı.

Suriye'de "tek devlet, tek ordu" vurgusu

Suriye’deki güncel gelişmelere değinilen açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin süratle tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri milli menfaatler doğrultusunda anlık olarak takip ettiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi;

Entegrasyonun Suriye’nin üniter yapısını koruyacak; tek devlet ve tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimal söz konusu değildir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaktadır.

Somali'de güvenlik ve uzay limanı mesaisi

Somali’nin istikrarına yönelik verilen desteklerin artarak devam ettiğini bildiren MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bu ülkedeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine dikkat çekti. Açıklamada, Somali’de yürütülen stratejik projelere dair şu bilgiler paylaşıldı;

Dost ülke Somali’de güvenlik ve istikrarın tesisi için destek faaliyetlerimiz artmaktadır. Bu kapsamda, bölgedeki sondaj faaliyetleri ile inşa edilen ‘Uzay Limanı ve Test Atış Alanı’nın emniyetini sağlamaya devam ediyoruz. Somali Millî Ordusu'nun terörle mücadele operasyonlarına verilen azami destek ve TSK’nın bölgedeki varlığı, etkin bir caydırıcılık unsuru olmayı sürdürecektir.

Airbus ile havacılıkta iş birliği görüşmesi

Savunma sanayii ve havacılık kabiliyetlerinin artırılması hedefleri doğrultusunda, Bakanlık ile Airbus heyeti arasında üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiği duyuruldu. Görüşmede, mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi ve geleceğe dönük potansiyel iş birliği alanları üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu kaydedildi.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında; hafta içerisinde 10 PKK’lı terörist daha teslim oldu; böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35’e ulaştı.

Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94’ü (457 km) başarıyla imha edildi. Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre oldu.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 12’si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şüpheli yakalandı. 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 oldu.

Engellenen 1735 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714’e ulaştı. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Şubat’ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile destek sağlandığı aktarıldı.

Almanya'da düzenlenen NATO tatbikatı 25 Şubat'a kadar sürecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin NATO’nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya’da düzenleniyor.

Tatbikat, NATO’nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekât kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye’nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıttığı vurgulandı.

Bu çerçevede, 14 Şubat’ta TCG Anadolu’da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirdi, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurdu.

'İsrail bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiriyor'

İsrail hükûmetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararın uluslararası hukukun her hâliyle açık ihlali ve hükümsüz olduğu vurgulandı.

İsrail’in, Filistin toprakları üzerinde fiilî durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası topluma kararlı duruş sergilenmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğinin altı çizildi.

Savunma sanayii

Savunma sanayinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetleri daha da artırılıyor.

Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı.