MSB'den seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin açıklama

MSB, sosyal medyada yer alan “vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği” yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklamasında, “2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımıyla Eylül–Ekim ayları arasında icra edilecektir” ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."