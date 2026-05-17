MSB'den seferberlik çağrısı iddialarına ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyada yer alan "vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği" yönünde paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.
MSB, sosyal medyada yer alan “vatandaşların bazılarına seferberlik emri gönderildiği” yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklamasında, “2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımıyla Eylül–Ekim ayları arasında icra edilecektir” ifadelerine yer verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."