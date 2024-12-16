MSB'den sınır ötesi operasyon açıklaması: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Sınır ötesinde terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!
Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2024
Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz,… pic.twitter.com/XswFdK1XrY