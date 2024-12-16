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MSB'den sınır ötesi operasyon açıklaması: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB'den sınır ötesi operasyon açıklaması: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Sınır ötesinde terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu şekilde;

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!

Irak’ın kuzeyine 3 - 9 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

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