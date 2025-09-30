MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması: İhtiyaç halinde katkı sağlanacak

Mehmet KAYA - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Gazze’ye ablukayı kırmak için harekete geçen sivil kişi ve gemilerden oluşan Sumud filosunun İsrail’e yaklaştığı saatlerde yazılı bir açıklama ile “Doğu Akdeniz’deki” askeri gemilerin insani faaliyetler yürüttüğünü ve bu çerçevede “ihtiyaç olması halinde” insani yardım yapacağını açıkladı.

Türkiye, SMUD filosunun İsrail’e yaklaştığı son birkaç gün içinde iki hücumbot ile filoya destek amaçlı yaklaşmıştı.

MSB açıklamasında, Türk askeri gemilerinin Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitim ve faaliyetleri kapsamında rutin çalışmalar yaptığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.”