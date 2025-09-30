  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması: İhtiyaç halinde katkı sağlanacak
Takip Et

MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması: İhtiyaç halinde katkı sağlanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na verilen donanma desteğine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması: İhtiyaç halinde katkı sağlanacak
Takip Et

Mehmet KAYA - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Gazze’ye ablukayı kırmak için harekete geçen sivil kişi ve gemilerden oluşan Sumud filosunun İsrail’e yaklaştığı saatlerde yazılı bir açıklama ile “Doğu Akdeniz’deki” askeri gemilerin insani faaliyetler yürüttüğünü ve bu çerçevede “ihtiyaç olması halinde” insani yardım yapacağını açıkladı.

Türkiye, SMUD filosunun İsrail’e yaklaştığı son birkaç gün içinde iki hücumbot ile filoya destek amaçlı yaklaşmıştı.

MSB açıklamasında, Türk askeri gemilerinin Doğu Akdeniz’de çeşitli eğitim ve faaliyetleri kapsamında rutin çalışmalar yaptığı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, hâlihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.”

MSB'den Sumud Filosu'na destek açıklaması: İhtiyaç halinde katkı sağlanacak - Resim : 1

Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyorKüresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyorDünya
Gündem
Hamsi avına çıkan balıkçılar savaş aracıyla döndü! 300 kg patlayıcı bulundu
Hamsi avına çıkan balıkçılar savaş aracıyla döndü! 300 kg patlayıcı bulundu
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildi
Nejat İşler'e kafa atan muhabir Tarık Eker'in işine son verildi
Bülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu, Özel'e seslendi: Bu karardan dönün
Bülent Arınç, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararını "yanlış" buldu
KAAN uçağının motoru neden tartışılıyor, yetkililer ne diyor?
KAAN uçağının motoru neden tartışılıyor?
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu
AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de bir deprem daha oldu
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı: Gizli soruşturmalarla ilgili bilgimiz yok
Adalet Bakanı Tunç, Özgür Özel’in yedi soruluk önergesini yanıtladı