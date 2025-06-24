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MSB’den ‘süre’ uyarısı: Bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, bedelli hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB’den ‘süre’ uyarısı: Bedelli askerlik ücreti yeniden belirlenecek
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bedelli askerlik ücretine ilişkin duyuruda bulundu.

Bedelli askerlik ücreti güncellenecek

Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'da güncelleneceğini hatırlatarak, şöyle denildi:

"Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

"1 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli"

MSB’den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 

Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

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