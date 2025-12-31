MSB’den Suriye mesajı: Birlik ve bütünlük için atılacak adımlara Türkiye destek verecek

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) beka ve güvenliğe yönelen risk ve tehdit unsurlarıyla sınır içinde ve ötesinde kararlılıkla mücadeleye devam ettiğini belirtti.

"Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır"

Aktürk, son bir hafta içerisinde yürütülen operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu ifade ederek, harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Aktürk, Menbic’de 4 kilometre uzunluğunda tünelin imha edildiğini belirterek, "Yıl içerisinde; Teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda yasa dışı geçişlere geçit yok

Hudut güvenliği kapsamında alınan etkin tedbirlerin sonuç verdiğini belirten Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 186 kişinin ise engellendiğini dile getirerek "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış, 2025 yılında; Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı

9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur. Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından; Hakkâri ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram (101.455 gram) uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen bin 982 kilogram (1.982.213 gram) uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ve çok uluslu iş birlikleri kapsamında geniş bir coğrafyada görevlerini başarıyla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" kapsamında 8 Ocak’ta Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu "Komite Toplantısı" Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında, "Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni" İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenlenecektir. 9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8’inci aktivasyon faaliyeti kapsamında; Batı Karadeniz’de "Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti" icra edilecektir. Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

"Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Aktürk, İsrail’in iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık oluşturduğunu ve hukuksuz uygulamalarını sürdürdüğünü söyledi.

Aktürk, uluslararası toplumun Filistin halkına yönelik katliamları durdurmakta yetersiz kaldığını ifade ederek, "Gelecek yılın, Filistin’e ve bölgeye barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

TSK 157 tatbikat başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Aktürk, 15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve SAT timleri ile Pakistan İkbal timlerinin katıldığı Ayyıldız Tatbikatının başarıyla tamamlandığını belirtti.

Aktürk, 2025 yılı içerisinde 45’i NATO, 29’u millî, 59’u davet ve 24’ü özel olmak üzere toplam 157 tatbikatın icra edildiğini bildirdi.

Sarıkamış Harekâtı’nın 111’inci yılı dolayısıyla 4 Ocak’ta Sarıkamış’ta 3 F-16 ile muharip uçak geçişi gerçekleştirileceğini söyleyen Aktürk, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Yerli ve millî savunma sanayisine yeni teslimatlar

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de değinen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına modernize edilen M60T tankları, KARAOK tanksavar sistemi, HİSAR-A alçak irtifa hava savunma sistemi ve MİLKED Elektronik Destek Sistemi dahil çeşitli platform ve sistemlerin envantere alındığını bildirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, BALKIN 130 milimetre karşı tedbir mühimmatının seri üretime hazır hale geldiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 7’nci T-70 helikopterinin envantere girdiğini kaydeden Aktürk, ayrıca Hassas Güdüm Kiti, Lazer Güdüm Kiti ve Elektronik Harp Podu teslimatlarının da tamamlandığını aktardı.

Personel temin faaliyetleri sürüyor

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kurumlara memur ve sözleşmeli personel alımı başvurularının 25 Ocak’a kadar devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığına uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı başvurularının 2-18 Ocak 2026 tarihleri arasında, Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini kaydetti.

"Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam ettiği belirtilerek, söz konusu yapının merkezi otoriteye entegre olma yönünde bir adım atmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin, Suriye hükümetiyle "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürdüğü vurgulanarak, entegrasyon sürecinin yakından takip edildiği kaydedildi. MSB, "Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MSB’den CAATSA hatırlatması

Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen tedarik ve modernizasyon çalışmalarına da değinilen açıklamada, millî muharip uçak KAAN hizmete girene kadar gelişmiş teknolojiye sahip savaş uçaklarının envantere alınması ve caydırıcılığın artırılması yönündeki faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.