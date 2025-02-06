MSB'den teğmenler ile ilgili açıklama: İhracın metinle ilgisi yok

Kara Harp Okulu sancak devir teslim ve mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" ifadelerinin de yer aldığı, uygulamadan kaldırılmış bir yemin metnini sesli olarak okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) Yüksek Disiplin Kurulları kararı ile ayırma cezası alan teğmenlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca açıklama yapıldı.

"Disiplinin muhafazası olmazsa olmazdır"

Tören sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır" denildi.

"Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur"

TSK'nın olaylara disiplin anlayışı içerisinde baktığı ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir."

Türkiye Suriye'ye yeni üs kuracak mı?

Açıklamada Türkiye'nin Suriye'de iki yeni askeri üs kuracağına ilişkin iddalara da yanıt verildi.

Bakanlık kaynakları, iddiaları ne yalanladı, ne de doğruladı, itiyatlı yaklaşma çağrısı yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu kapsamda; geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye’nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şuan çok erken. Yeni Suriye Hükümeti’nin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."