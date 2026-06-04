MSB'den "tugay komutanından astsubaya şiddet" iddiasına soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 6-7 Haziran'da düzenlenecek Gençlik ve Havacılık Festivali dolayısıyla, 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, bir tugayda yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin soru ise şöyle yanıtlandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır."