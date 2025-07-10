MSG ve Spotify masaya oturdu! Dijital müzikte yeni dönem başlıyor

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG), Spotify ile yaptığı üst düzey toplantıda, şeffaf playlist politikaları, Türk eser sahiplerine daha fazla görünürlük ve abonelik fiyatlarının revizesi konuşuldu.

MSG ve Spotify masada

Spotify ile doğrudan diyalog kurulması yönündeki çağrıya yanıt veren taraflar, 10 Temmuz 2025’te yapılan toplantıda karşılıklı beklentileri açık şekilde paylaşma imkânı buldu.

Görüşmeye MSG adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Başkan Yardımcısı Birol Namoğlu katılırken, Spotify’ı yurt dışından gelen üç üst düzey yönetici temsil etti.

Fiyatlandırma, görünürlük ve toplumsal hassasiyetler konuşuldu

Playlist politikaları, fiyatlandırma, görünürlük ve toplumsal hassasiyetler

MSG, toplantıda Türkiye müzik sektörünün temel beklenti ve taleplerini Spotify temsilcilerine doğrudan aktardı.

Dijital Müzik Platformları Çalıştayı raporu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi görüşlerinin yanı sıra, Rekabet Kurumu tarafından başlatılan soruşturma da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

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MSG’nin ilettiği temel başlıklar arasında şu öneriler öne çıktı:

Editoryal playlist şeffaflığı ve manipülasyon iddiaları: MSG, çalma listesi oluşturma süreçlerinde daha yüksek şeffaflık beklendiğini belirtti.

Playlist satışları ve bot dinlemelere ilişkin etik dışı uygulamaların sektörde ciddi güven kaybına yol açtığı ifade edildi ve bu tür manipülasyonlara karşı önleyici politikaların bir an önce devreye alınması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'deki abonelik fiyat politikaları: MSG, Türkiye'de uygulanan abonelik fiyatlarının müzik sektörünün sürdürülebilirliği açısından revize edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu çerçevede, 2.000 kişiyle yapılan saha araştırmasının sonuçları Spotify ile paylaşıldı.

Türk eser sahiplerine görünürlük: Görüşmede, Spotify’ın dünya çapında yürüttüğü “Noteable” programının Türkiye’ye özel versiyonu olan “Noteable Türkiye” projesi önerildi.

Bu girişim kapsamında Türk bestecilere özel çalma listeleri hazırlanması, yerel müzik türlerinin algoritmalarda daha güçlü temsil edilmesi ve “Live at Istanbul Studios” benzeri projelerle sanatçı görünürlüğünün artırılması teklif edildi.

İçerik hassasiyetleri ve toplumsal değerler: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın içerik hassasiyetleri konusunda yürüttüğü politika çerçevesinde, Spotify’ın çalma listeleri ve içerik seçiminde toplumsal değerlere daha duyarlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği belirtildi.

Spotify: Yapıcı yaklaşıma açığız

Spotify tarafı, toplantı süresince MSG tarafından iletilen tüm talepleri dikkatle not aldığını ve içerik hassasiyetleri ile ilgili kamuoyunda oluşan tepkileri ciddiyetle değerlendirdiğini ifade etti.

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemenin de farkında olduklarını belirten Spotify yetkilileri, sürece saygıyla yaklaştıklarını ve olası senaryoları titizlikle değerlendirdiklerini bildirdi.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini kapsayan ve müzik ekosisteminin tabanına yayılmış adil bir sistemin, iş birliği içerisinde ve kalıcı temellerle inşa edilmesidir. Ortak akılla, şeffaf ve sürdürülebilir bir dijital müzik düzeni kurmak istiyoruz. Spotify ile bu yönde açık bir iletişim zemini bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umuyoruz ki bu toplantı, kalıcı ve yapıcı adımların başlangıcı olur” ifadelerini kullandı.