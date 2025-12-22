MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026'da başlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, 2026-MSÜ başvurularının 5 Ocak'ta başlayıp, 29 Ocak'ta sona ereceği belirtildi.
Sınav başvurularının "https://osym.gov.tr" resmi internet adresinden yapılacağı ifade edildi.
