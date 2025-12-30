  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru takvimi belli oldu
Takip Et

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru takvimi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları, 5-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru takvimi belli oldu
Takip Et

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2026-MSÜ sınavına başvurular, https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve yayımlanacak kılavuzdan ulaşabilecek.

Bakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştüBakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştüGündem

 

ABD’de konut fiyatlarında artış yavaşladıABD’de konut fiyatlarında artış yavaşladıKüresel Ekonomi

 