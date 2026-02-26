MSÜ Hava Harp Okulu'nda uyuşturucu soruşturması: 9 kişi gözaltına alındı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında uyuşturucu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

A Haber'den Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasına dayandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ifadelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Burada kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

Uyuşturucu kullanıldığı değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda folyo içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Dosyada ayrıca “uyuşturucu temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçlamaları yönünden de inceleme yürütüldüğü, gözaltı sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.

Şüphelilerin bugün yeniden adliyeye çıkarılması bekleniyor.