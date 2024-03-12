MSÜ sınavı sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 Mart tarihinde yapılan MSÜ sınavının ardından aynı gün (3 Mart) 2024-MSÜ sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 perşembe günü açıklanacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sınav sonuçlarının 28 Mart tarihinde açıklanması ardından MSÜ tercihlerinin de Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.