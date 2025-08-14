MTB Başkanı Özdemir, önlem çağrısı yaptı: “2040’ta ülkemiz, ‘oldukça yüksek riskli’ su stresi yaşayacak”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) ‘su stresi düzeyindeki ilerleme’ ve ‘su kullanım verimliliğindeki değişime ilişkin ilerleme’ raporlarına göre; 2015-2021 döneminde küresel su stresi seviyesinin 2,8 puan artışla yüzde 18,6’ya çıktığını söyledi. Türkiye’nin 2015’te yüzde 39,9 olan su stresi seviyesinin yüzde 8,8 artışla yüzde 43,4’e yükseldiğini aktaran Özdemir, “2015’te 17,4 USD/m³ olan küresel verimlilik, yüzde 19,3 artarak 20,8 USD/m³ düzeyine çıktı. Türkiye’de ise 2015-2021 döneminde su kullanım verimliliği yüzde 27,6 artarak 12,8 USD/m³ seviyesinden 16,4 USD/m³ düzeyine yükseldi. Ülkemiz su kullanım verimliliğindeki artış hızı dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, değer olarak ortalamanın yüzde 27 altında kalıyor” dedi.



“10 aylık su yılı yağışları, son 52 yılın en düşük seviyesinde”

Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne göre Türkiye’nin önemli bir bölümünün su stresi açısından ‘yüksek riskli’ ve ‘oldukça yüksek riskli’ kategoride yer aldığının altını çizen Özdemir, “2040 öngörüsünde ülkemizin hemen hemen tamamı ‘oldukça yüksek riskli’ su stresi yaşayacak. Ülkemiz, dünyanın tatlı su kaynaklarının yalnızca yüzde 0,5’ine sahip. Türkiye’nin su ihtiyacı her geçen gün artarken, ülke genelinde 10 aylık su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi. İklim değişikliği nedeniyle su stresini tamamen engellememiz mümkün olmayabilir ancak etkileri doğru tespit ederek, gerekli politikaları oluşturmak elimizde” diye konuştu.



Kaynaklar önlemlerle korunacak

FAO’nun hassas sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, iklime dayanıklı ürün kullanımı, sanayi süreçlerinde su tasarrufu sağlayan teknolojilerin benimsenmesi ve su dağıtım sistemlerinde sızıntı tespit teknolojilerinin kullanılmasını önerdiğinden söz eden Özdemir, “Devletimizden beklentimiz, bu adımların uygulamaya geçirilmesini sağlayacak teşvik ve desteklerden daha geniş kesimlerin yararlanmasına yönelik mekanizmaların güçlendirilmesidir. Başta genç nesillerimiz olmak üzere, toplumumuzun su kaynaklarının korunması, su tasarrufunun artırılması ve suyun verimli kullanımı konularında bilinçlendirilmesi çalışmalarının artması faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.