MTSO: Yardımların dağıtılması, AFAD eliyle yavaş kalıyor

EKONOMİ

Depremde en büyük yıkımı yaşayan illerden Malatya’da ısınma, barınma, temel gıda ihtiyaçları şu an en büyük ihtiyaçlar olarak dikkat çekiyor. EKONOMİ’ye konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (Malatya TSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehirde göçük altında hala birçok insanın olduğunu söylerken, “Şu an da temel gıda ve sıcak yemek sorunu var. Isınma, barınma ve soba ihtiyaçları devam ediyor” dedi.

Gelen yardımları dağıtmak istediklerini, ancak AFAD eliyle işleyen sürecin biraz ağır kaldığın işaret eden Sadıkoğlu, “Biz de TSO olarak bir koordinasyon merkezi kurduk, buradaki iş insanlarından gelen yardımları halka sunuyoruz. Odanın önünde 1000 kişiye yakın insan var şu an. Bir şekilde TSO olarak insanımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz.

Hepimizin yaralısı var, cenazesi var ama üzüntümüzü bir kenara bıraktık, soğukta tir tir titreyerek insanlarımıza çare olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Şu anda şehirde evlerin bir kısmının yıkıldığını, yıkılmayanların çoğunun da girilemeyecek hasarda olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını ‘rant’ beklentisi ile yavaşlattığını iddia etti.

Belediyelere rant eleştirisi

Sadıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşüm kanunu çıkardı, birtakım avantajları var. Ama belediyelerin hiçbiri bunu uygulamıyor. Bağış adı altında müteahhitlerden para istiyorlar. Onun için kimse de bu işlere girmiyor. Belediyeler bu yasayı rant için kullanmamalı.

Hangi siyasi taraftan olursa olsun bütün belediyeler bunu yapıyor maalesef. Hepimizin artık bunun üstüne gitmesi lazım. Onlarca insan öldü, bu vebalden kurtulamazlar. Belediyeler kafe, restoran, market açarak esnafla rekabet ediyor, bunda da her türlü vergi avantajını kullanıyorlar. Ancak dün esnafla rekabet etmeye çalışan belediyelerin bugün hiçbiri ortada yok” diyerek eleştirilerde bulundu.

Barınma en büyük sorun

Deprem mağduru illerin başında gelen Adıyaman’da durum hiç de içler acısı değil. Bölgede çok sayıda vatandaşın hala göçük altında olduğu öğrenilirken, Adıyaman iş dünyası göçük altında kalarak can veren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu’nun yasını tutuyor. Torunoğlu’nun cenaze töreni öncesi ulaştığımız Adıyaman TSO Meclis Başkanı Gani Bereket,

“Adıyaman çok kötü durumda, adeta kıyamet kopmuş gibi. Depremden sağ kurtulanların da şu an en çok barınmaya ihtiyacı var. Çadıra çok ihtiyaç var burada. Şu an Adıyaman’a yardımlar maalesef gelmiyor. Sıcak yemek ihtiyacı çok fazla. Burada birkaç fabrika depremzedelerin barınması için açıldı. Biz de ticaret ve sanayi odamızı açtık. Kardeş odaların desteklerini alıp vatandaşlara dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.