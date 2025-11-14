Muazzez Abacı için AKM'de tören düzenlenecek

Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi gören Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar başladı

Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye ulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yekilileri harekete geçti. Bakanlık bünyesinde kurulan özel bir ekibin cenaze nakli ve tören hazırlıkları için sanatçının ailesiyle birlikte çalıştığı bildirildi.

Veda töreni AKM'de

Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 17 Kasım Pazartesi günü saat 11:00’de bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Sanatçı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törenin ardından, Ankara’da babası Oktay Altıoklar’ın yanına defnedilecek.

1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı

Muazzez Abacı, Türk müziğine kazandırdığı eserler dolayısıyla 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.