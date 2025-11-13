Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu: Serveti şaşkına çevirdi

  1. Ekonomim
Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, 78 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, doğum gününde hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının vefatının ardından, bıraktığı serveti ve mirasçıları merak konusu oldu.

Türk Sanat Müziği’nin değerli isimlerinden Muazzez Abacı, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçı, 78. yaş gününde hayata veda ederek sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Vefatının hemen ardından, Abacı’nın sanat kariyeri boyunca edindiği mal varlığı ve bu servetin mirasçısı merak konusu oldu. Sabah gazetesinin iddialarına göre, sanatçının toplam servetinin 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu servetin önemli bir kısmını, İstanbul’un kıymetli semtlerindeki gayrimenkuller oluşturuyor.

Muazzez Abacı'nın sahip olduğu mal varlığı

Muazzez Abacı'nın sahip olduğu öne sürülen başlıca mal varlıkları arasında İstanbul’un değerli bölgelerinde Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireler bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.

Tek mirasçısı olan isim, kızı Saba Abacı

Usta sanatçının yasal mirasçıları arasında öne çıkan ve iddialara göre tek mirasçısı olan isim, kızı Saba Abacı. Muazzez Abacı'nın başka yasal mirasçısının bulunmadığı belirtiliyor. Bu durum, sanatçının yüklü servetinin tek çocuğuna kalacağı beklentisini güçlendiriyor.

