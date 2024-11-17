Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli bilim insanlarından Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ,, Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sümer uygarlığı üzerine yaptığı araştırmalarla uluslararası alanda tanınan Çığ’ın vefatı, yayınevi Kaynak Yayınları tarafından duyuruldu.

"Son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ’ı kaybettik"

Kaynak Yayınları, “Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ’ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy: Türk bilim dünyasının başı sağ olsun

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ için, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

Anne ve babası Kırım Tatarı olan Çığ, I. Dünya Savaşı başlamadan birkaç hafta önce, 1914 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Çocukluğu Yunan işgali dönemine denk gelen Çığ, ailesiyle birlikte Çorum’a yerleşti ve burada ilköğrenimini bitirdi. Çığ, Fransızca ve keman eğitimi aldı. Ayrıca Çığ, 1926 yılında Bursa Kız Muallim Mektebi’ne başladı ve 1931 yılında mezun oldu.

Hititoloji alanındaki eğitimi için 1936 yılında Ankara Üniversitesi’ne giren Çığ, 1940 yılında mezuniyetinin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde göreve başladı. Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaşan Çığ, özellikle Sümer tabletlerinin çözümlemesi ve yayınlanmasında önemli çalışmalar yaptı.

Daha sonra Çığ, Sümer tabletlerini çözümleme ve mitolojik metinlerin yorumlanması konusunda öncü isimlerden biri oldu. “Sümerlilerde Tufan, Tufan Hikayeleri ve Nuh Tufanı” adlı eseriyle Sümer mitolojisine dair derinlemesine bilgiler sundu. Bu eser, bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Muazzez İlmiye Çığ, yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, laiklik ve kadın hakları konusundaki duruşuyla da tanınıyor. Hayatı boyunca bu alanlarda yazılar yazan ve konferanslar veren Çığ, toplumun aydınlanmasına büyük katkılar verdi.

110 yıllık yaşamına sayısız bilimsel başarı ve toplumsal mücadele sığdıran Muazzez İlmiye Çığ, geride derin bir miras bıraktı. Çığ, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarından biri oldu.