Mubadala, Getir’in dört iştiraki için Rekabet Kurumu’na başvurdu

Getir’de son dönemde yaşanan finansal sıkıntılar ve yeniden yapılanma süreci devam ederken, krizin odağındaki Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Mubadala, şirketin dört iştiraki için harekete geçti.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan bildirime göre MIC Capital Management adlı fon, Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş., Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş., Getiriş Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. ve Getgo Teknoloji A.Ş.’nin dolaylı olarak devralınması için resmi başvuruda bulundu.

Ne oldu?

Getir, Haziran 2023'te, uluslararası operasyonlarını sonlandırmak ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla şirketi ikiye bölme kararı alarak, Mubadala’dan 250 milyon dolar kaynak sağlamak için anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde, Getir’in Türkiye’deki online market ve yemek teslimatı operasyonları Mubadala'nın kontrolüne geçerken, diğer iştiraklerin kurucu ortakların yönetiminde kalması öngörülmüştü.

Ancak süreç beklenen şekilde ilerlemedi. İddialara göre, Mubadala anlaşma kapsamındaki bazı şirketlerin devrini gerçekleştirmedi ve hukuki yükümlülüklere uymadı. Bunun üzerine, kurucu ortaklar hukuki adımlar atmaya başladı. Nazım Salur, Mubadala'nın kurucu ortakların haklarına "çökmek" istediğini belirterek, sürecin hukuki bir boyut kazandığını duyurdu.

Mubadala ise Getir’in yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin, yeni bir planı desteklediklerini ve bu planın genel kurul onayına sunulduğunu ifade etti. Şirket, hazırlanan planın Getir’e uzun vadeli istikrar kazandıracağını ve 18 bini aşan Türk çalışanın istihdamını koruyacağını vurguladı.

Getir’in kurucusu Nazım Salur, X hesabından yaptığı açıklamada, başvuru neticesinde Mubadala ile yaşanan anlaşmazlıkla alakalı duruşma tarihinin belli olduğunu duyurdu. Salur, "24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak" demişti.