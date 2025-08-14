Mücahit Birinci, Özgür Özel'in iddiasını yalanladı: Murat Kapki dört kez ifade verdi, benden bahsetmek aklına gelmedi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bayrampaşa mitinginde "AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" diyerek yeni belgeler açıklayacağını duyurduğu açıklamasında, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunmuş olan Mücahit Birinci'nin ismini verdi.

Özel, Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini öne sürdü.

"Ben de bir şey var bir şey anlatacak sandım ama görünce güldüm"

Özel'in açıklamasının ardından Birinci'den, Kapki'nin vekâletnamesini de paylaştığı bir açıklama geldi.

Birinci, Özel'in iddiasını yalanlarken, "Ben de bir şey var bir şey anlatacak sandım ama görünce güldüm" dedi. İddiaların ardından soruşturma başlatılması üzerine Birinci, savcılığa gidip ifade vereceğini de ekledi.

Birinci'nin açıklaması şöyle:

"Özgür efendi;

1- Ulan bu adam hani itirafçıydı? Sizle ilgili belge bilgi verince iftiracı, bizle ilgili abuk subuk konuştuğunda doğru dürüst iş adamı nasıl olacak?

2- Al bak vekaletim burada. Adam gelmiş vekaletini vermiş, görüşmeye gitmişim, sonra bana bazı şeyler anlatmış, onları somutlaştıramadığını gördüğümde görüşmeyi sona erdirmişim. Görüşme süresi gir çık 20 dakika. Bu arkadaş da vekalet ilişkisini sona erdirmiş. Ne iddia ettiğin gibi görüşmede para konuşulmuş ne kuruş alınmış. Mesleğimi yaparken sana mı soracağım!?

3- Madem bu arkadaş iddia ettiği şeyleri yaşadı, benimle görüşmeden sonra şahıs gitti 4. itiraf ifadesi verdi. Neden o ifadelerinde bu iddia ettiklerinden, benden bahsetmedi?

Kardeşim 4. İfadeni veriyorsun benden bahsetsene. Bu olayları anlat neden anlatmıyorsun? Çıkamayınca aklına mı geliyor bunlar? Yer mi millet bunları? Adliyeye gelip sayfalarca ifade ver bunlardan hiç bahsetme, sonra aydınlan, git Tekirdağ'da şikayette bulun.

4- Özgür Efendi, adamınız firari Emrah Bağdatlı'nın Kapki ile ilgili X'lerini oku, nasıl 'sahtekar', nasıl 'uydurukçu bi adam' olduğunu birinci elden anla...

5- Bence bu basın toplantınla sen, yeni itirafçı olanlara veya olacaklara engel olmak istiyorsun. Ön almak istiyorsun. Ama çorap söküğü gibi geliyor.

6- Şimdi gidiyorum savcılığa ifademi vereceğim hodri meydan. İşin özeti ben de bir şey var bir şey anlatacak sandım ama görünce güldüm. Size söyleyince iftira bize deyince gerçek. Hadi bak işine! Tekrar söylüyorum, bugün Ekrem etkin pişman olsun, başım gözümle Özgür efendi... İletirsin..."

Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklama şöyle:

"14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."