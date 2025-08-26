Avukat Mücahit Birinci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında önemli bir adım daha attı.

İBB Borsası soruşturmasında ifade veren avukat Mücahit Birinci hakkında adli kontrol kararı çıktı. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Birinci'ye imza ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulanması talep edildi. Birinci adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in süreci ifşa etmesinin ardından İBB'ye yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar vermiş, disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Adalet Bakanlığı tarafından avukat Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmişti.