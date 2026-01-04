Mudanya Belediyesi'nin satış kararına vatandaşlardan büyük tepki

Bursa'nın Mudanya ilçesinde köylüler, Mudanya Belediyesi'nin satışa çıkardığı arazilere tepki göstermek amacıyla traktörlerle eylem yaptı. Belediyenin yaklaşık 797 milyon liralık arazi satış kararını protesto eden vatandaşlar, 50'den fazla traktörle Mudanya Belediye binasına doğru yürüdü.

Traktör konvoyuyla belediye önüne geldiler

Edinilen bilgiye göre, Mudanya'ya bağlı kırsal mahallelerden gelen köylüler, söz konusu arazilerin satılmasının bölgenin tarımsal geleceğini ve kamu yararını olumsuz etkileyeceğini savunarak ilçe merkezinde toplandı. Traktörleriyle konvoy oluşturan vatandaşlar, Mudanya Belediye binası önüne gelerek satış kararının iptal edilmesini talep etti.

Eylem sırasında "Araziler satılmasın" sloganları atan köylüler, bu alanların üretim, tarım ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, protesto olaysız şekilde sürdü.

Köylüler, yetkililerden arazi satışının yeniden değerlendirilmesini isterken, taleplerinin karşılık bulmaması halinde eylemlerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.