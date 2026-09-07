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Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yolcuların paniği kamerayda

İstanbul Mudanya seferini yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaşırken iskeleye çarptı. Yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yolcuların paniği kamerayda
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya İskelesi'nde meydana geldi.

İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait deniz otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle iskeleye çarptı.

Mudanya'da İDO deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yolcuların paniği kamerayda - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.

Kaza sırası ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.