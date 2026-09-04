Müfettişler 81 ilde sokak köpeği denetimlerine başlıyor!
İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıkları, sahipsiz hayvanlara yönelik uygulamaları denetlemek üzere 81 ile müfettiş gönderdi. Eylül boyunca sürecek denetimlerde belediyeler ve barınaklar mercek altına alınırken, mevzuata aykırı uygulamalar raporlanacak.
Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni bir döneme girildi.
Bazı illerden gelen şikayetler üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimlerin uygulamalarını denetlemek için 81 şehre müfettiş görevlendirdi.
Denetimler hangi kurumları kapsayacak?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre müfettişler, eylül ayı boyunca sahaya inerek yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanları toplayıp toplamadığını yakından takip edecek.
Ortak denetim mekanizması kapsamında yerinde incelenecek kurumlar şöyle:
• Valilikler
• Büyükşehir belediyeleri
• İl ve ilçe belediyeleri
• İl özel idareleri
Ekipler sahadan elde ettikleri verileri ve aksayan yönleri Ankara'ya raporlayacak, mevzuata aykırı hareket eden bölgeleri tek tek belirleyecek.
Barınaklarda hangi kriterler kontrol edilecek?
Kurulan denetim ekipleri, şehirlerdeki tüm barınakları baştan sona gözden geçirecek.
İncelemeler sırasında öne çıkacak temel kontrol kriterleri şunlar olacak:
• Hayvanların usulüne uygun toplanıp toplanmadığı
• Kısırlaştırma ve tedavi işlemlerinin mevzuata uygunluğu
• Barınaklardaki genel hayvan refahının sağlanıp sağlanmadığı
• Bakanlıktan çözüm ve oran açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin son açıklamasında yıl sonuna kadar sahipsiz hayvan meselesinin çözüme kavuşacağını ifade etmişti.
Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında şimdiye kadar sokak köpeklerinin yüzde 97'sinin toplandığı bilgisine ulaşıldı.
Eylül ayı boyunca sürecek teftişlerin ardından hazırlanacak raporlar doğrultusunda gerekli idari adımlar atılacak.