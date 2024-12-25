Müftülük görevlisi Selman Başer'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Selman Başer, müftülük binasına gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Başer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaçan saldırganın, Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde birlikte çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı.

Cinayeti husumet nedeniyle işlemiş

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.