Müftülük görevlisi Selman Başer'e silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
İzmir'in Beydağ İlçe Müftülüğü'nde görevli Selman Başer, kuruma gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Olayın, Başer ile saldırgan arasında daha önce yaşanan bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlendi.
İzmir'in Beydağ ilçesinde görevine 2 ay önce başlayan veri hazırlama memuru Selman Başer, müftülük binasına gelen bir kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Başer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaçan saldırganın, Başer ile Muğla'nın Datça ilçesinde birlikte çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı.
Cinayeti husumet nedeniyle işlemiş
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şüphelinin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli S.D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti aralarındaki husumet nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.