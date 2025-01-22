  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!
Takip Et

Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, büyük bir felakete yol açtı ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Müge Anlı, yangında komşusu ve komşusunun iki çocuğunu kaybettiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!
Takip Et

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Facia sonucu 76 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Yangının ardından sunucu Müge Anlı, derin bir üzüntüyle komşusunu ve komşusunun iki çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

 "Söylemesi bile çok zor..."

Müge Anlı, acı dolu haberi sunarken, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" sözleriyle başladığı konuşmasında, "Bolu’da yaşanan facia maalesef onlarca canımızı aldı. Söylemesi bile çok zor, ama dün yayını kapatırken 10 vefattan söz ediliyordu, bugün ise bu sayı 76'ya ulaştı. İnşallah daha fazla kayıp yaşanmaz," diyerek derin üzüntüsünü ifade etti.

Anlı, açıklamasını sürdürerek, "Maalesef komşum da iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Mekânları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor bir durum... Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yangın, gerçekten çok büyük bir felaket," dedi ve yaşadığı büyük üzüntüyü izleyicileriyle paylaştı.

Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'Gündem

 

Suriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emriSuriye'nin devrik lideri Esad için tutuklama emriDünya

 

Gündem
Yangın faciasında korkunç iddia! Otel dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden para talep etti
Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti talep edildi
İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda antika niteliği taşıyan 62 adet eşya ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinde
Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'
Görgü tanıkları anlattı: 'Yangın alarmı yoktu, bağırma sesleriyle uyandık'
2 bin liralık sensör 76 canı kurtarabilirdi!
2 bin liralık sensör 76 canı kurtarabilirdi!
Mahsun Kırmızıgül Bolu'daki yangın dehşetini gördü: Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu
Mahsun Kırmızıgül Bolu'daki yangın dehşetini gördü: Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu