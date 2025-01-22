Müge Anlı, Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında yakınını kaybetti!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Facia sonucu 76 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Yangının ardından sunucu Müge Anlı, derin bir üzüntüyle komşusunu ve komşusunun iki çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

"Söylemesi bile çok zor..."

Müge Anlı, acı dolu haberi sunarken, "Ne yazık ki bugün içimizdeki kelebekler uçuşmuyor" sözleriyle başladığı konuşmasında, "Bolu’da yaşanan facia maalesef onlarca canımızı aldı. Söylemesi bile çok zor, ama dün yayını kapatırken 10 vefattan söz ediliyordu, bugün ise bu sayı 76'ya ulaştı. İnşallah daha fazla kayıp yaşanmaz," diyerek derin üzüntüsünü ifade etti.

Anlı, açıklamasını sürdürerek, "Maalesef komşum da iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Mekânları cennet olsun. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok zor bir durum... Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yangın, gerçekten çok büyük bir felaket," dedi ve yaşadığı büyük üzüntüyü izleyicileriyle paylaştı.