Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17:45 meydana medyana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 20:39'de meydana gelen depremin merkezi Ege Denizi olacak açıklandı. Derinliği 56.87 kilometre olarak ölçülen deprem Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [66.22 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-08-13
Saat:20:39:15 TSİ
Enlem:36.31944 N
Boylam:26.87222 E
Derinlik:56.87 km
Detay:https://t.co/JXyIPoBmPO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi