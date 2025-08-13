  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17:45 meydana medyana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Saat 20:39'de meydana gelen depremin merkezi Ege Denizi olacak açıklandı. Derinliği 56.87 kilometre olarak ölçülen deprem Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.39’da merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 56.87 kilometre olarak ölçüldü.

 

Gündem
Özgür Özel'den Adalet Bakanı Tunç'a soruşturma yanıtı: Yarın 12:00'yi bekle, AK Parti kuruluş parti hediyen geliyor
Özel'den Bakan Tunç'a soruşturma yanıtı: Yarın 12:00'yi bekle
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'dan Cevdet Yılmaz'a ziyaret
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun'dan Cevdet Yılmaz'a ziyaret
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!
CHP'den YAŞ toplantısına tepki: Her asker için 10 saniye!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık tehditlerini görüştü
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu sanal kumar ve bahis gibi bağımlılık tehditlerini görüştü
AK Parti'den Özel'e tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir
AK Parti'den Özel'e tepki: Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir