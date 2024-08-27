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Muğla açıklarında gece yarısı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD, Muğla'nın Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Muğla açıklarında gece yarısı deprem
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AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla’nın Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 12,54 km derinliğinde gerçekleşti

AFAD’dan alınan bilgilere göre Muğla’nın Datça açıklarında saat 01.10’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12,54 kilometre altında meydana geldi.

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