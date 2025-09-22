Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı iddiası: Valilik devreye girdi

  1. Ekonomim
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine para karşılığı saldırı düzenleneceği yönünde bir ihbar alındı. Muğla Valiliği, olası bir tehdide karşı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Marmaris Manşet gazetesinin haberine göre, güvenlik birimlerine ulaşan bir ihbarda, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın konutunun kurşunlanacağına dair iddialar yer aldı.

İhbarın ciddiyetle ele alınması üzerine, Muğla Valiliği derhal harekete geçti ve gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Valilik kararıyla, Başkan Aras'ın evinin bulunduğu bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı personel, evin çevresinde ve mahallede yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı ve olası bir saldırıyı engellemek amacıyla nöbet tutmaya başladı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve güvenlik tedbirlerinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.

