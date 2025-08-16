Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da AK Parti'ye mi geçiyor? Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirildi.

Törende CHP ve diğer partilerden 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Bu başkanlar arasındaki en dikkat çeken isim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçiyor iddiası

Kulislerde bu geçişlerin süreceği iddiaları konuşuluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.

Sessizliğini bozan Aras, CHP'den başka partiye geçeceği iddialarına cevap verdi.

"Makamlar ganimet değildir"

X hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır. Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur" ifadelerini kullandı.