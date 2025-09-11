  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla İl Emniyet Müdürü Canbolat merkeze çekildi
Takip Et

Muğla İl Emniyet Müdürü Canbolat merkeze çekildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 37 ilin emniyet müdürü değişti. Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat merkeze çekilirken, yerine Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz atandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla İl Emniyet Müdürü Canbolat merkeze çekildi
Takip Et

Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. Karar kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Canbolat’ın yerine Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Canbolat merkeze çekildi - Resim : 1
Süleyman Karadeniz

 

Gündem
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun "sahte diploma" davası 20 Ekim'e ertelendi
Denizli'de maden ocağında göçük
Denizli'de maden ocağında göçük
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Son dakika... Yüksek Seçim Kurulu CHP kararının gerekçesini açıkladı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın! İşçiler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz