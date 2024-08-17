  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Takip Et

Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın nedeniyle, Kavaklıdere'ye bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi kısmen tahliye ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor
Takip Et

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri, özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenliğini sağlamak için tahliye çalışmalarına başladı.

Yoğun rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki vatandaşlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekipler, tahliye işlemlerini sürdürerek vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeSağlık Bakanlığı maymun çiçeği rehberi yayınladı: M çiçeği (mpox) hakkında her şey rehberdeGündem
Çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı!Çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı!Tarım
Gündem
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
SON DAKİKA! Orman yangınlarıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
Barolar Birliği'nden Can Atalay açıklaması
TBB'den Can Atalay açıklaması
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
Bloomberg Economics: Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!
Türkiye önümüzdeki 1 yılda siyasi kargaşa yaşanması en muhtemel ülke!
Erdoğan’dan 17 Ağustos depremi paylaşımı: Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz
'Yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim etmeyi planlıyoruz'
Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede
Karabük'teki orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor: TOMA'lar da devrede