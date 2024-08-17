Muğla Kavaklıdere Yeşilbağcılar Mahallesi yangın nedeniyle tahliye ediliyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri, özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenliğini sağlamak için tahliye çalışmalarına başladı.



Yoğun rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bölgedeki vatandaşlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ekipler, tahliye işlemlerini sürdürerek vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılmasını sağlıyor.