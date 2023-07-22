Muğla ve Adana'da orman yangınları
Muğla ve Adana'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahaleye başladı.
Yangın 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 5 su tankeri desteğindeki ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Adana
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Çeşme'de otluk alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alaçatı ile Zeytineli mahalleleri arasındaki geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediyor.