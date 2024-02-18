Muğla ve Malatya'da korkutan deprem

Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde dün iki deprem kaydedildi. Muğla ve Malatya'da yaşanan depremlerle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklama yaptı.



MUĞLA'DA DEPREM: AFAD Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; 21.47'deki deprem, 29.59 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Depremin merkez üssü ise Muğla'nın Seydikemer ilçesi.

MALATYA'DA DEPREM: AFAD Malatya'daki depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. AFAD açıklamasına göre; 21.57'deki deprem 11.94 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi.