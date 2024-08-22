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Muğla Yatağan'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Haber Merkezi
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Muğla Yatağan'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Sarp kayalıklarla kaplı alanda başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Orman yangınına karşı mücadele, helikopter ve uçaklarla havadan, arazözler ve itfaiye ekipleriyle karadan sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeni belirlenemdi

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alınması hedeflenirken, yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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