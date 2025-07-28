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Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı

Muğla ve çevresinde bu yıl çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Muğla'da 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'i insan kaynaklı
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Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik, asayiş ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili toplantıda, kentte çıkan orman ve ziraat alanı yangınlarına dair verileri paylaştı.

Ülküdür, yangınların çoğunun ihmal, kaza ve kasıt kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, 2025'te çıkan orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu kaydetti.

Ziraat alanlarında çıkan yangınların da ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Ülküdür, "Ziraat alanları bizi en çok yoran yangınlardan. Sorumluluk alanımız olsa da olmasa da müdahale ediyoruz. 2025 yılı içinde 82 ziraat alanı yangını çıktı ve 223 hektar alan etkilendi. Ayrıca 56 hektarlık alanda orman yangınları görüldü." dedi.

Yangınlara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Ülküdür, bölge müdürlüğünün envanterinde 117 arazöz, 42 su ikmal aracı, 54 ilk müdahale aracı, 15 dozer, 14 greyder ve 2 gece görüş sistemine sahip helikopter olduğunu belirtti.

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