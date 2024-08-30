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Muğla'da 4 kişinin bulunduğu yat alev alev yandı

Muğla'da 4 kişinin bulunduğu bir motor yat alevler içinde yandı. Yatta bulunan 4 kişi denize atlayarak kurtuldu. Yangın sonrasında tekne kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi
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Muğla'da 4 kişinin bulunduğu yat alev alev yandı
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Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Tersane Adası’ndaki Akvaryum koyunda demirli bulunan bir motor yatta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekne personelinin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın hızla büyüdü.

Sözcü'nün aktardığına göre yatta bulunan 4 kişi denize atlayarak kurtulurken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait söndürme ve sahil güvenlik botları yangına müdahale etti. Bölgedeki tekne ve yatlar uzaklaştırıldı.

Yangında lüks motor yat kullanılamaz hale geldi.

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