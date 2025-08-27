Muğla'da Atatürk'e hakaret iddiasıyla muhtar gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sosyal medyada paylaştığı iletilerle Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen bir muhtar, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Muhtar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, B.G. isimli muhtarın sosyal medya paylaşımlarında Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla muhtar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. B.G'nin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

