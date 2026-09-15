Muğla’da baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, baba ve iki çocuğu ölü bulundu.

İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler, baba E.G'yi iple asılı halde, çocukları H.G. (10) ve H.G'yi (6) ise dükkanın iç kısmındaki yatakta hareketsiz buldu.

Yapılan kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.