  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla’da baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu
Takip Et

Muğla’da baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ihbar üzerine gidilen bir iş yerinde baba E.G'yi iple asılı halde, H.G. (10) ve H.G. (6) isimli çocuklar ise dükkanın iç kısmındaki yatakta ölü bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Muğla’da baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu
Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde, baba ve iki çocuğu ölü bulundu.

İhbar üzerine Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerine giden ekipler, baba E.G'yi iple asılı halde, çocukları H.G. (10) ve H.G'yi (6) ise dükkanın iç kısmındaki yatakta hareketsiz buldu.

Yapılan kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldiSivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 10'a yükseldiGündem
Meclis 1 Ekim'de açılıyor: Yeni yasama döneminde hangi düzenlemeler hayata geçecek?Meclis 1 Ekim'de açılıyor: Yeni yasama döneminde hangi düzenlemeler hayata geçecek?Gündem