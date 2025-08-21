  1. Ekonomim
  Muğla'da batan teknede kaybolan iki çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı
Muğla'da batan teknede kaybolan iki çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı

Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, 12 saat sonra Sahil Güvenlik İHA’sı tarafından kayalıklarda tespit edilerek kurtarıldı.

Muğla'da batan teknede kaybolan iki çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı
Muğla’nın Milas ilçesi Ören açıklarında dün alabora olan teknede kaybolan iki çocuk, 12 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

İçinde sekiz kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi de kayalıklardan tahliye edildi.

Muğla'da batan teknede kaybolan iki çocuk 12 saat sonra sağ kurtarıldı - Resim : 1

Kaybolan iki çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir helikopter, üç bot, iki dalış timi ve bir insansız hava aracı (İHA) bölgede görev aldı. İHA’nın tespit ettiği noktaya yönlendirilen botlardaki ekipler, kayalıklara sığınan çocukları sağ olarak kurtardı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin arama-kurtarma faaliyetleri tamamlandı.

