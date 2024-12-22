Muğla'da düşen helikopterin son anları kameraya yansıdı (Video)

Sabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

İşte o korkunç anlar...

Kaza öncesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.