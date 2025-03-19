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Muğla'da Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale: Gözaltılar var

Muğla'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Haber Merkezi
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Muğla'da Ekrem İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahale: Gözaltılar var
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CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından aralarında CHP İl Başkanı Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da bulunduğu grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti.

Bir süre sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yürüyüş yapan grup durduruldu. Adliye önüne yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayda gözaltılar olduğu ifade edildi.

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