Muğla'da iki ayrı noktada yangın! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda, Milas ilçesinde de makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinin Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Milas'ta makilik ve ormanlık alanda yangın
Milas ilçesi Dörttepe mevkiindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.