Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Muğla’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarpan sürücü, çarpmanın ardından durmak yerine yere düşen kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı.
Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarpan sürücü, çarpmanın ardından durmak yerine yere düşen kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı.
Polis geniş çaplı araştırma başlattı
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücü çarptığı kadını ezip olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.
Vatandaşlar, bu tür vicdansız olaylara karşı adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini dile getirdi. Olay, kamuoyunda büyük tepki topladı.