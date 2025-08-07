  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Takip Et

Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)

Muğla’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarpan sürücü, çarpmanın ardından durmak yerine yere düşen kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Takip Et

Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadına çarpan sürücü, çarpmanın ardından durmak yerine yere düşen kadının üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı.

Polis geniş çaplı araştırma başlattı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücü çarptığı kadını ezip olay yerinden hızla uzaklaştı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Vatandaşlar, bu tür vicdansız olaylara karşı adaletin gecikmeden tecelli etmesi gerektiğini dile getirdi. Olay, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Gündem
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi